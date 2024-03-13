الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق 97 منشأة تجارية مخالفة لقرارات الحكومة بالغربية

غلق
غلق

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود المحافظة في تنفيذ تعليمات الحكومة بشكل فعّال، حيث تم تشكيل لجان مختلفة للمرور في كافة المراكز والمدن، وذلك لمراقبة المنشآت وضمان التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وتنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية بإغلاق 97 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، تأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين.

تهدف هذه الإجراءات إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء.

 

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ70 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 97 منشأة تجارية، بما في ذلك المحلات التجارية والورش المخالفة للقوانين. تم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للتدابير الاحترازية والحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الراهنة. وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

محافظ الغربية تعليمات الحكومة بالإجراءات الإحترازية الحفاظ على الطاقة الكهربائية منع انتشار العدوى بين المواطنين المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال

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