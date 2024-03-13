الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 6 حالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

ازالات
ازالات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة  في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

 

وواصلت رئاسة مركز ومدينة زفتي، تحت قيادة المحاسب ابراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية، من إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات.

واستمر محافظ الغربية في متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في مراكز محافظة الغربية.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة 11 حالة بناء مخالف على مساحة 152 مترًا مربعًا و5 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط و4 أسهم وحالة على مساحة 150 مترًا مربع، بالإضافة إلى حالة متغيرات مكانية غير قانونية.

أملاك الدولة والأراضي الزراعية المحلية لمركز ومدينة زفتي الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية الأراضي والممتلكات العامة ونائبه الدكتور مهندس احمد عطا طارق رحمي مكافحة التعديات مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي

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