الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

 

وتمكنت الحملات من إزالة 16 حالة بناء مخالف على مساحة 116م٢ وحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 16 أسهم و4 حالات على مساحة 2013م٢ بالاضافة الى حالتين متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

 

وشدد محافظ الغربية، على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وعلي صعيد مواز، عقد محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومديري إدارة الشؤون المالية والإدارية والهندسية والإسكان بالديوان العام، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات طنطا، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.
 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ،  الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

 

وشدد محافظ الغربية خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

طارق رحمي محافظ الغربية استمرار اعمال الموجه إزالة ١٦ حالة بناء مخالف والالتزام ببذل أقصى والتعامل بكل حسم الإجراءات القانونية

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