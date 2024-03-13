تحرير 18 محضرًا لمخابز مخالفة فى حملة تموينية بالمحلة الكبرى

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت قيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز المحلة الكبري، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

تحرير محاضر بمخالفات

أعلنت مديرية التموين في محافظة الغربية عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بجهود مشتركة من فريق من المديرية وإدارة تموين المحلة الكبرى، وتمت الحملة تحت إشراف اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، وأسفرت عن تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب بعض المخابز في المنطقة.

وتمت الحملة بعد تنفيذ عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

تهدف هذه الحملة التموينية إلى تحسين الوضع التمويني في المنطقة وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

كما قاد رئيس مركز ومدينة المحلة حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات في نطاق مركز ومدينة المحلة، وتمت المراقبة بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظة، التي تضم مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين.

تأتي هذه الحملة استمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية؛ للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع في الأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة المواطنين.