الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 18 محضرًا لمخابز مخالفة فى حملة تموينية بالمحلة الكبرى

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة  الغربية، تحت قيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز المحلة الكبري، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

تحرير محاضر بمخالفات

أعلنت مديرية التموين في محافظة الغربية عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بجهود مشتركة من فريق من المديرية وإدارة تموين المحلة الكبرى، وتمت الحملة تحت إشراف اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، وأسفرت عن تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب بعض المخابز في المنطقة.

وتمت الحملة بعد تنفيذ عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

تهدف هذه الحملة التموينية إلى تحسين الوضع التمويني في المنطقة وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

كما قاد رئيس مركز ومدينة المحلة حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات في نطاق مركز ومدينة المحلة، وتمت المراقبة بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظة، التي تضم مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين.

تأتي هذه الحملة استمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية؛ للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع في الأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة المواطنين.

ى المخابز البلدية والسياحية في مركز المحلة الكبري تنفيذ حملة تفتيش وتحرير محاضر بمخالفات في محافظة الغربية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد

مواد متعلقة

حملة مرورية لتنظيم حركة المرور في زفتى بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة سمنود

تعيين الدكتور حاتم أمين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

ضمن الموجة 22.. كفر الزيات تواصل التصدي للبناء المخالف وغير المرخص

رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات المتراكمة من شوارع مركز زفتى

ضبط وتحرير 120 مخالفة خلال حملة لمباحث التموين فى الغربية

لمخالفة مواعيد الغلق.. تشميع 97 منشأة تجارية فى محافظة الغربية

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الحكم على سيدة وعشيقها في تهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

المطبخ الخيري بقرية كفور بلشاي يتطوع فيه 100 طباخ ويُخرج 3200 وجبة يوميًا

الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين اليوم الأربعاء

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال