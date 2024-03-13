محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات بسيون وسمنود وزفتى

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا صباحيًا مع رؤساء مراكز ومدن سمنود وبسيون وزفتى، مديري الإدارات المختصة بالديوان العام، لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات تلك المراكز، مؤكدًا اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

كما عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف المنافذ والسلاسل التجارية ومنظومة المتغيرات المكانية غير القانونية.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها؛ جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الإدارة المركزية ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف منافذ (أهلًا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة والسلاسل والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة أو أي جهة أخرى لتذليل المعوقات التي تواجهها.