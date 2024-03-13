صيانة 77 كشافًا وتركيب 23 آخرين في حملة بمركز ومدينة طنطا

نفَّذت حملة مجلس مدينة طنطا، تحت قيادة الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، سلسلة من الإجراءات لتحسين الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية في عددٍ من القرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى المدينة نفسها.

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، حيث تم صيانة حوالي 77 كشافًا وتركيب 23 كشافًا ولمبة LED جديدة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.

بالإضافة إلى ذلك، وجّه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتنفيذ صيانة شاملة للأعمدة الكهربائية والكشافات في جميع أنحاء المحافظة.

تضمنت التوجيهات أيضًا إزالة الشدات والوصلات المخالفة وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين. تهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

ويتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار لحل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتوفير خدمات كهربائية مستدامة وكفاءة في المحافظة، كما تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.