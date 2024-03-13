رفع 290 طن قمامة ومخلفات في زفتى بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، من رفع ما يقرب من 290 طنًا من القمامة والمخلفات خلال الفترة الماضية، وذلك تحقيقًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

وشهدت محافظة الغربية نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، وتأتي هذه الجهود الحثيثة في إطار سعي السلطات بالمحافظة، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدينة، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

وتوفير المعدات المخصصة وتكثيف جهود العمال التابعين للمجلس لضمان إنجاز المهمة بكفاءة وفي الوقت المحدد.

وتتمثل أهمية هذه الحملة في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، والتخلص من الروائح الكريهة والأمراض المرتبطة بتجمع القمامة، كما تعزز الحملة الجمال البصري للشوارع والمدن وتعكس الاهتمام الحكومي بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأثنى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جهود عمال النظافة والقائمين علي الحملة بمركز ومدينة زفتي، والذين قاموا بتنفيذ هذه الحملة بشكل مثالي، وأعرب عن تقديره الكبير للعمل الجاد والمتواصل الذي يقوم به العاملون في المجال البلدي، وشدد على ضرورة تواصل هذه الجهود والاستمرار في تطوير وتحسين خدمات النظافة والصرف الصحي في المحافظة.

وأكد رئيس مدينة زفتي، استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.