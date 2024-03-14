الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شابان يفقدان حياتهما فى حادث على طريق زفتى- طنطا

حادث بزفتى
حادث بزفتى

تعرض شابان في بداية العقد الرابع من عمرهما لحادث مروري على بداية طريق زفتى- طنطا، أودى بحياتهما على الفور، حيث إنه يُفترض أنهما ذهبا لتجربة سيارة تعود ملكيتها لأحدهما بعد إصلاحها، ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب عندما اصطدمت السيارة بشجرة على جانب الطريق، متسببة في تهشم مقدمتها بشكل كامل.

وفور تلقي بلاغ بالحادث من شرطة النجدة، أخطر العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام، بالواقعة، وتم استدعاء الإسعاف والحماية المدنية على الفور، للمساعدة في استخراج جثمانيّ الشابين من داخل السيارة التي تهشمت مقدمتها بالكامل وحاصرت الشابين داخلها. 

وأسفر الحادث عن وفاة الشابين، الأول يُدعى (ا.ن.م) ويبلغ من العمر 31 سنة، والثاني يُدعى (ي.م.ا) ويبلغ من العمر 30 سنة، وهو صاحب السيارة.

ووفقًا لشهود عيان، كان أحد الشابين يجري تجربة سيارة خاصة به بعد إصلاحها، وفجأة انحرفت السيارة عن السيطرة واصطدمت بشجرة كبيرة تقع على جانب الطريق. 

وعقب الحادث حاول الشهود العثور على أحد إطارات السيارة التي قد تكون سببًا في الحادث، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها، ويشتبه في أنها قد تركت السيارة وتسببت في فقدان التوازن واصطدامها بالشجرة التي سقطت على الشابين وأودت بحياتهما.

ووفقًا لبيان صادر عن مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام، تلقى العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث، وأفاد البيان بأن الضحيتين هما "ا.ن.م"، البالغ من العمر 31 سنة، و"ي.م.ا"، البالغ من العمر 30 سنة.

وتم نقل جثمانىّ الشابين إلى المشرحة بمستشفى زفتي العام لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وانتداب لجنة فنية لمعرفة سبب الحادث.

طريق زفتي طنطا سيارة تعود ملكيتها لأحدهما اصطدمت السيارة بشجرة تهشم مقدمتها بشكل كامل مأمور قسم شرطة زفتى مدير امن الغربيه استدعاء الاسعاف والحماية المدنية تجربة سيارة خاصة به بعد إصلاحها على إحدى إطارات السيارة انتدبت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة

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