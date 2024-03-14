تحرير 19 مخالفة خلال حملة تموينية على مخابز المحلة الكبرى بالغربية

نجحت مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع إدارة تموين المحلة الكبري، في ضبط عدد من المخالفات داخل مخابز بلدية وسياحية بنطاق مركز ومدينة المحلة الكبري، وذلك تطبيقًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وشن مفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع إدارة تموين المحلة الكبري، بقيادة مدير الإدارة المحاسب حازم طه، حملة على المخابز تم خلالها ضبط 19 مخالفة، وتم تحرير محاضر بها، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه المحاضر والمضبوطات.

ونفذت، خلال الحملة، عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وتهدف هذه الحملة التموينية إلى تحسين الوضع التمويني في مركز ومدينة المحلة الكبري، وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.