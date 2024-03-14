الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 320 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن أن عمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، قد نجحت في رفع كمية كبيرة من القمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسة والفرعية، بلغت نحو 320 طنًا، كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بين بعض القري، وذلك خلال حملة قادها رئيس المدينة  ونوابه.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتى، على استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وأن رئاسة مركز ومدينة زفتى ستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

 وشهدت مراكز محافظة الغربية الثمانية، نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، وتأتي هذه الجهود الحثيثة في إطار سعي السلطات بالمحافظة، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدينة، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.

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