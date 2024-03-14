الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 267 حالة إشغال وتحرير 140 محضرًا بمخالفات فى الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

شنت شرطة المرافق بالغربية عدة حملات على مراكز المحافظة بالتعاون مع وحدات شرطة المرافق الموجودة بمراكز المحافظة الثمانية، وذلك بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، وبتوجيهات من اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع في مراكز ومدن محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أكد ضرورة استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

وأخطر العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بقيام ضباط وأفراد قسم شرطة المرافق بالغربية، والوحدات التابعة له بحملات لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة لها عن إزالة وتحرير 140 محضر إشغال في الطريق العام، كما تم رفع 267 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 5 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية وحديدية تعوق سير المواطنين بالشوارع.

توفير حرم آمن لسير المواطنين وكبار السن والأطفال

وقام محافظ الغربية بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز المحافظة، موجهًا باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وكبار السن والأطفال وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

وكان المحافظ قد وجه العميد وائل حمودة، مدير المرور بالغربية، والعميد عبدالقادر رزق، مدير مرافق الغربية، والعميد إكرامي خير الله، مدير الحماية المدنية بالغربية، بضرورة التواجد على مدار الساعة لرصد كل الأحداث بالمحافظة.

ووجّه المحافظ المرور وشرطة المرافق بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين خلال شهر رمضان المبارك، ومنع كل الإشغالات بالشوارع الرئيسية.

شرطة المرافق بالغربية بمراكز المحافظة الثمانية مأمور قسم المرافق بمديرية امن الغربية مديرية أمن الغربية مدير امن الغربيه محافظ الغربية إزالة وتحرير 140 محضر إشغال إعلانات خشبية وحديدية تعوق سير المواطنيين بالشوارع

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