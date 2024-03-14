ضبط صاحبى مخبز بـ3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

تمكن مفتشو تموين مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحبي مخبزين بالمحلة الكبرى وسمنود وقد استوليا علي 60 جوال من الدقيق المدعم يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجراما، بإجمالي وزن 3 أطنان دقيق مدعم وذلك لإعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشرف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على تنفيذ هذه العمليات الناجحة في مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، تحت إشراف مديري إدارة التموين بالمركزين، وذلك حسب توجيهات وزير التموين الدكتور علي المصلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالتصدي لظاهرة الاستيلاء علي الدقيق المدعم دون وجه حق، وللتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.

تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق والتصدي لكل وسائل الاحتكار

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الغربية على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد قاد حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، الأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز المحلة الكبرى، استمرارا لسلسلة الحملات التفتيشية التي يوجد بها المحافظ للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.