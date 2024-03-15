إزالة 9 تعديات وبناء مخالف على أراض زراعية وأملاك دولة في زفتى بالغربية

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتي، تحت قيادة المحاسب ابراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية، من إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات.

واستمر محافظ الغربية، في متابعة لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 540 مترًا مربعًا و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3975 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 5 حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار أعمال الموجه 22 بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تابع محافظ الغربية، نتائج حملات الموجه 22 لازالة التعديات واستعدادات المحافظه لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد.