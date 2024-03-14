محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار.



ورصف شارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، فضلًا عن رصف شارع الجمهورية بالسنطة، بدايةً من طريق زفتى طنطا حتى النافورة بطول 1.1 كيلو وعرض ١٠ أمتار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مثلث مدخل سبرباى، حيث تم إعداد المنطقة وتمهيد وتسوية الطريق وفرد الرمال وعمل بلدورات وأحواض للزراعة، فضلًا عن زراعة أشجار وزهور ونجيلة لتشجير وتجميل مثلث مدخل سبرباي، في إطار اهتمام المحافظة بتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.

وعقب جولته الصباحية، بقرى المرحلة الأولى بمركز زفتى، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"، وذلك عقب جولته الصباحية لمركز زفتى.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه لتوصيل الخدمة لكل القرى، من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".