الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" ويتابع أعمال الرصف والتطوير بزفتى

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة"

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى ومتابعة أعمال الرصف والتطوير، بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22%؜.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بنهطاي 
توسعات المحطة بطاقة 5000 م3/ يوم لتخدم قرى نهطاي وقرى سنبو الكبرى.

واستمرت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش الرئيسية التي تخدم 14779 نسمة، فضلا عن تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بزفتى.

متابعة أعمال ترميم وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال ترميم وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى بطول 190م وعرض 10م من بزينة غراب مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش.

وعلي صعيد متصل، واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

الدولة مهتمة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين

وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع رؤساء مراكز ومدن حي أول وصان ومركز المحلة، وكفرالزيات وقطور والسنطة، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات تلك المراكز، مؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

مشروعات
مشروعات "حياة كريمة
مشروعات
مشروعات "حياة كريمة
مشروعات
مشروعات "حياة كريمة
مشروعات
مشروعات "حياة كريمة
طارق رحمي محافظ الغربية بزينة غراب مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش نهطاي وقرى سنبو الكبرى محافظ الغربية رسمت ملامح جديدة وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري منظومة الاتصالات أعمال رصف طريق نهطاي حنون

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