الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة أدوية أطلق أعيرة نارية على بواب وعامل في الطالبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية، المتهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار في منطقة الطالبية، بسبب خلافات مالية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال عامل وحارس عقار- مقيمين بدائرة القسم- مصابان بطلقات نارية، وادعاء تعدي آخر.

وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع المصابين؛ أفادا بقيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة؛ أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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