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لماذا هاجم إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوى ووصفه بـ"المتطرف"؟ (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى إنه حين بدأ الكتابة الصحفية في مجلة روزاليوسف في سن الـ23، قرر أن يهاجم آراء الشيخ الشعراوي بحدة وتطرف لم تكن ممكنة في ذلك الوقت على الإطلاق، حيث كانت هناك حالة من الرواج والشعبية الواسعة حوله، وكان الشيخ الشعراوي ملء السمع والبصر.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أنه قال إن كافة آراء الشيخ الشعراوي تدعو إلى التخلف والتطرف في مقالاته السابقة، فضلا عن مواقفه ضد العلم والمرأة والغرب، حتى رد الشيخ الشعراوي عليه مباشرة بمقالين في يوميات جريدة الأخبار، وكانت معركة متبادلة تحولت إلى كتاب بعنوان: "عمائم وخناجر: عن كارثة التطرف في مصر".

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