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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 لـ"غادة عبدالرازق ".. الملخص قبل العرض

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على مصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، أحداثا مثيرة عقب قيام أحمد أحمد ماهر بإطلاق النيران على محمد علاء زوج ابنته غادة عبدالرازق الذي رفض أن ينفذ أوامره بطلاق غادة.

 مسلسل صيد العقارب الحلقة 6  لـ غادة عبدالرازق 

ويشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 العديد من الأحداث، حيث ستعلن غادة عبدالرازق نفير العداوة مع عائلتي الغول وكبيرهم رياض الخولي والد زوجها، وأيضا والدها  كبير عائلة ضرغام أحمد ماهر الذي صرخت في وجهه بعد أن أطلق النيران على زوجهه محمد علاء ابن رياض الخولي.

وتشهد حلقة اليوم من صيد العقارب الحلقة 6 أيضا توجه رياض الخولي "إسماعيل الغول" إلى المستشفى للاطمئنان على نجله، حيث تبدأ أول مواجهة بين غادة عبدالرازق شقيقة محمود عبدالمغني الذي قتل على يد شقيق زوجها الفنان أحمد ماجد ونجل محمود رياض.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل،  مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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