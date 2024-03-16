"صيد العقارب" الحلقة 6.. كيف سينتقم رياض الخولي من أحمد ماهر؟

ينتظر عشاق الدراما ومحبو الفنانة غادة عبد الرازق عرض الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب، خاصةً بعدما علم إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، بمحاولة حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، بقتل نجله ياسين.

واشتعلت أحداث مسلسل صيد العقارب، حتي قررت العائلتين الثأر بعد علاقة الصداقة الطويلة التي دامت بينهما لأكثر من 50 عاما، وجاء مقتل علي ضرغام الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، على يد عائلة الغول ليحول الصداقة إلى بحور دم.



كيف سينتقم رياض الخولي من أحمد ماهر في الحلقة 6 بـ"صيد العقارب؟

في نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب، قرر الفنان رياض الخولي الذي يلعب شخصية إسماعيل الغول الانتقام والثأر لحق نجله الذي حاول ضرغام قتله، إلا أنه انتقل إلى المستشفي وتم إسعافه على يد الأطباء، وسيحاول الغول قتل أحد أبناء ضرغام للثأر وهذا ما سيظهره الحلقة المقرر عرضها اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعه السابعة والنصف مساء، عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما تكون الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يمكن مشاهدتها عبر منصة واتش ات الرقمية.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.