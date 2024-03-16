مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 5

تصدر مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث المتواجدة على الساحة، خاصةً بعد أحداث الحلقة الخامسة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولة قتل حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، لياسين الذي يلعب دوره محمد علاء جاميكا، زوج نجلته عايدة التي تلعبها الفنانة غادة عبدالرازق.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب بإجبار ضرغام لنجله من ذوي الهمم ويجسد دوره الفنان محمد علي رزق، وياسين الذي يلعب دوره محمد علاء الشهير بـ جاميكا زوج نجلته عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، إلا أن الأخير رفض بسبب حبه الشديد لعايدة، ما جعله يثأر منه بسبب قتل علي ضرغام، على يد أحمد ماجد، وحاول إسماعيل الغول أن يهدأ من روعة الأمر إلا أن الأخير رفض وأعلن الحرب عليه.



مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 6



تعرض الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق حصريا عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، وبعد مرور ساعتين على العرض الأول لها عرض ثان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة الـ 6 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق عبر قناة سي بي سي، وسي بي سي دراما وعلى المنصة الرقمية واتش ات.



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول انتقام الفنانة غادة عبد الرازق من عائلة اسماعيل الغول بسبب قتل شقيقها علي ضرغام، على يد نجلهم، وهو الأمر الذي يقطع الصداقة الطويلة التي استمرت لأكثر من 50 عاما.



ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.