السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 5

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تصدر مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق محركات البحث المتواجدة على الساحة،  خاصةً بعد أحداث الحلقة الخامسة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولة قتل حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، لياسين الذي يلعب دوره محمد علاء جاميكا، زوج نجلته عايدة التي تلعبها الفنانة غادة عبدالرازق.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب بإجبار ضرغام لنجله من ذوي الهمم ويجسد دوره الفنان محمد علي رزق، وياسين الذي يلعب دوره محمد علاء الشهير بـ جاميكا زوج نجلته عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، إلا أن الأخير رفض بسبب حبه الشديد لعايدة، ما جعله يثأر منه بسبب قتل علي ضرغام، على يد أحمد ماجد، وحاول إسماعيل الغول أن يهدأ من روعة الأمر إلا أن الأخير رفض وأعلن الحرب عليه.


مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق  الحلقة 6


تعرض الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق حصريا عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، وبعد مرور ساعتين على العرض الأول لها عرض ثان  في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

محمد على رزق يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| رياض الخولي يهدد أحمد ماهر: "أنا قادر أحمي أولادي"

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 5| تشييع جثمان محمود عبدالمغني إلى مثواه الأخير

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 5| محمد علاء يُقرر الانفصال عن زوجته غادة عبدالرازق


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة الـ 6 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق عبر قناة سي بي سي، وسي بي سي دراما وعلى المنصة الرقمية واتش ات.


قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول انتقام الفنانة غادة عبد الرازق من عائلة اسماعيل الغول بسبب قتل شقيقها علي ضرغام، على يد نجلهم، وهو الأمر الذي يقطع الصداقة الطويلة التي استمرت لأكثر من 50 عاما.


ابطال مسلسل صيد العقارب

 

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

txt

محمد على رزق يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "صيد العقارب"

txt

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| رياض الخولي يهدد أحمد ماهر: "أنا قادر أحمي أولادي"

صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسه من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الاولي صيد العقارب الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 6

الأكثر قراءة

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

هل ستصرف الحكومة تعويضات للمتضررين من حريق استوديو الأهرام؟

بديلًا لـ"الشحات".. الجهاز الفنى لمنتخب مصر يستدعى مصطفى شلبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة