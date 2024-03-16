السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد علي رزق: تفاجأت من ردود الفعل على دوري في "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

أعرب الفنان محمد على رزق، عن سعادته الكبيرة بنجاح دوره بمجرد عرض أول 5 حلقات من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حاليًا حصريًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، متابعًا: "ردود الفعل كانت مفاجأة بالنسبة لي، وكل هذا بفضل المولي عز وجل".

وقال الفنان محمد علي رزق في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحقيقة الشخصية كانت مميزة ومختلفة تمامًا عن أي عمل سابق قدَمته، وهذا ما دفعني للموافقة على السيناريو والدور دون أي تردد، بالإضافة إلى أسماء الفنانين الكِبار في المسلسل، والنص يعود لمؤلف كبير كـ باهر دويدار، كل هذه العوامل حمستني للمشاركة به في الماراثون الرمضاني الحالي".

وأضاف: "الشخصية كانت مجهدة بالنسبة لي في طريقة الكلام والحركة وغيرها، إلا أنه من خلال التدريب جاء التوفيق من المولي، وسيكون هناك الكثير من الأحداث في الحلقات المقبلة".


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعه السابعة والنصف مساء، عبر قناة CBC، وقناة CBC دراما تكون الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يمكن مشاهدتها عبر منصة واتش ات الرقمية.

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل صيد العقارب

 

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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