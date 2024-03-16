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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

شيرين رضا: "انفصالى عن عمرو دياب حدث بالاتفاق مش بخناقة أو مشكلة"

شيرين رضا
شيرين رضا

أجابت الفنانة شيرين رضا، عن سؤال الإعلامية بسمة وهبة، بخصوص ما أضافته إلى عمرو دياب زوجها الأسبق، وكان السؤال هو: "إنتِ أضفتِ له بأنك كنتِ واخدة بالك منه ومهتمة بيه، زي ما كانت علياء بسيوني مهتمة بأحمد سعد، هندمته من الآخر، هل ده حصل بينك وبين عمرو دياب؟!". 

وقالت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج"العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "أكيد كل سيدة بتعمل كده مع زوجها، فالسيدات يفهمن في الموضة وكيف يكون الرجل حسن المظهر، ولكن الرجالة بتلبس أي حاجة، طبعا ساعدته في اللبس والألوان". 

وتابعت: "لم نتشاجر مشاجرات كبيرة، قبل الانفصال كانت هناك بعض المشكلات لكننا تحدثنا مع بعضنا واتفقنا على الانفصال، أي أن الانفصال لم يتم بخناقة أو مشكلة، ولكن الانفصال كان على الهادي".

شيرين رضا عمرو دياب العرافة بسمة وهبة المحور

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