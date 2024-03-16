شيخ الأزهر: المادة تحكم تفكير العلماء والأدباء وإنتاجهم ورؤاهم

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن معنى اسم اللطيف وهو من أسماء الله الحسنى.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن اسم الله اللطيف ورد 7 مرات في القرآن الكريم وهو "يعني الخفاء والدقة".

وأضاف أنه يطلق على الشىء الخفي الذي لا تراه الأبصار وتبحث عنه بحثا عميقا حتي يرى، ويطلق على الشىء الدقيق جدًا مثل الذرة، وهذا الوصف يتناول المعاني ويتناول الأجسام.

وأشار إلى أن الجسم هو الذي يمكن أن تراه أو تلمسه وكذلك الأفكار والموجودات والحب والكره والصفات الذميمة وهي لها آثار تنم وتدل عليها فإذا ليست الأمور محسوسات فقط.

وأوضح أن هذا هو الفرق بين الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية والحسية والجسمية، مشيرًا إلى أنها تحتها مذاهب مدارس كثيرة جدًا.

وأكد أن الفلسفة العلمية بين قوسين التي تتعامل مع المادة هي التي طغت الآن وأصبحت هي التي تحكم تفكير العلماء والأدباء وانتاجهم ورؤاهم ويقولون ما في الذهن مما ليس في الحس كذب، وهم بذلك يبررون هذا الاتجاه الذي انحرف عن الله سبحانه وتعالي ومالأ إلى الإلحاد.