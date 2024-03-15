الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما حكم استخدام بخاخة الربو فى الصيام؟.. رد حاسم من "الإفتاء"

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوحي بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام بخاخة الربو في الصيام.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن استخدام المريض بخاخات الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صومه.

وأضاف الهواء المستنشق مِن خلالها إنما هو هواء ضروري للنفس عند حصول نوبة المرض، ولا يضر اختلاط الدواء به، لأنه صار بعد امتزاجه به.

وأشار إلى أنه لا يؤثر في صحة الصوم بقاء شيءٍ مِن أثر هذا الدواء مما لا يتميز عن اللعاب وإن وجد طعمه في حلقه أو بلع ريقه من بعد ذلك.

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