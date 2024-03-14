الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أهالى قرى سوهاج بعد توصيل المياه لمنازلهم: "شكرًا للتحالف الوطنى"

توصيل المياه
توصيل المياه

استعرض مقطع فيديو مشاهد من دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأهالي بمحافظة سوهاج.

وخلال الفيديو، قدمت جمعية الأورمان الخيرية وصلات مياه شرب للأهالي الأولى بالرعاية داخل المنازل.

من جانبه، قال محمد سعد، مدير جمعية الأورمان بسوهاج، إن الجمعية تقوم بدورها بتوصيل المياه للأسر الأولي بالرعاية من خلال بروتوكول تعاون مع شركة المياه والمحافظة، فيما سيطرت فرحة كبيرة على أهالي بعض قرى سوهاج، إذ تمكنت جمعية الأورمان، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي من انتشال المواطنين من الأمراض وشرب المياه الملوثة، وذلك بتركيب وصلات مياه نظيفة للمنازل.

قال أسعد رفعت إن الفرحة برؤية المياه تخرج من صنابير المنزل كبيرة: «كأننا في حلم مستحيل يتحقق المياه داخل البيوت من خلال صنبور المياه، وكمان نظيفة، يعني نشربها بأمان».

دعم التحالف الوطني جمعية الأورمان الخيرية وصلات مياه شرب شرب المياه الملوثة مدير جمعية الأورمان بسوهاج

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