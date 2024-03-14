شيخ الأزهر يرد على ما يحدث فى غزة من القرآن الكريم

كشف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن معني اسم الله الصبور، موضحًا أن معني ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ).

وقال خلال لقائة ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إننا نحسب ما يأتينا من عند الله بحساباتنا نحن، وهذا مشروع بالنسبة للإنسان عندما تضيق به الأمور.

أضاف أن الصحابة استعجلوا مرة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه، ليرد القرآن الكريم "إن نصر الله قريب"، ومع ما يحدث في غزة نرد ونقول متى نصر الله، وطبعا في انتظار النصر كما وعدنا القرآن.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن حساباتنا مختلفة لأن القرآن الكريم قال "وإن يوم عند ربك كألف سنة"، وربنا لا يعني لا يعجل بالعقوبة، ولا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته، وهذا من مقتضي اسم "الصبور"؟.