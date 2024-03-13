الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمود الشحات أنور يهدي آيات من الذكر الحكيم لبرنامج "أبواب القرآن"

د. الباز خلال برنامجه
د. الباز خلال برنامجه الرمضاني الجديد

أهدى الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك، آيات من القرآن الكريم لافتتاحية برنامج “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد” الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز في 5:25 مساءً يوميًَا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر فضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:"إكسترا نيوز"، "إكسترا لايف"، "الحياة".


يقدم برنامج أبواب القرآن" محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن الكريم استنادًا لأولويات مدرسة التجديد المصرية وذلك في إطار الإحاطة الملحة لتجديد الفكر الديني ويعتبر محاولة جادة لتقديم تجديد حقيقي وعملي لهذا الفكر.

الشيخ محمود الشحات أنور قارئ الملوك د محمد الباز شهر رمضان الكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن مدرسة التجديد المصرية

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