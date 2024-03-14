شيخ الأزهر: الإلحاد تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق

فسّر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معنى "وذروا الذين يلحدون في أسمائه".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الإلحاد أيضا تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق.

وأضاف أن الإلحاد هو الانحراف من الحق إلى الباطل، وعن الصواب إلى الخطأ، وهذا هو الانحراف، ومن هذا المنطلق، هناك من ألحد في أسماء الله الحسنى، فأخرجها عن المعاني التي وضعت له هذه الأسماء، والمراد هنا المشركون، فهم الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى، فكانوا مثلا يأخذون حروف هذه الأسماء ويدخلونها في أسماء آلهتهم، ومن ذلك تسمية أوثانهم "اللات والعزى" من "الله العزيز"، و"مناة الثالثة الأخرى" من "المنان"، فهم أخذوا أسماء الله الحسنى وانحرفوا بها عن طريقها المستقيم وأطلقوا حروفها على الأوثان.