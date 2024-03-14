الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: الإلحاد تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق

الشيخ أحمد الطيب
الشيخ أحمد الطيب

فسّر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معنى "وذروا الذين يلحدون في أسمائه".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الإلحاد أيضا تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق.

وأضاف أن الإلحاد هو الانحراف من الحق إلى الباطل، وعن الصواب إلى الخطأ، وهذا هو الانحراف، ومن هذا المنطلق، هناك من ألحد في أسماء الله الحسنى، فأخرجها عن المعاني التي وضعت له هذه الأسماء، والمراد هنا المشركون، فهم الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى، فكانوا مثلا يأخذون حروف هذه الأسماء ويدخلونها في أسماء آلهتهم، ومن ذلك تسمية أوثانهم "اللات والعزى" من "الله العزيز"، و"مناة الثالثة الأخرى" من "المنان"، فهم أخذوا أسماء الله الحسنى وانحرفوا بها عن طريقها المستقيم وأطلقوا حروفها على الأوثان.

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يرد على ما يحدث فى غزة من القرآن الكريم

سماع دوى انفجارات قوية فى ريف دير الزور شرق سوريا

محمود الشحات أنور يهدى آيات من الذكر الحكيم لبرنامج "أبواب القرآن"

عبدالله السناوى: يد الله الحانية أعمق من الدعاء.. وأستشعر بها فى الأزمات

علا الشافعى: دراما المتحدة تحظى بعناصر فنية متميزة.. ورسالتى للمشاهد "استمتع" (فيديو)

صابرين: متحمسة للعمل في مسلسل "مسار إجباري" (فيديو)

رمضان عبدالمعز: "عندما تقرأ النصوص الشرعية عن منزلة الشهيد ستصاب بالدهشة"

رمضان عبدالمعز: "شرف ليا إنى أتكلم عن الشهداء" (فيديو)

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

لميس جابر: "العينى" لم يكن على قدر من المحبة والتقدير مع أهل العلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة