ما هو "سلام التفويض"؟.. أمين الفتوى يوضح

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوحي بدار الإفتاء المصرية، عن "سلام التفويض".

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء الجمعة، إن رمضان هو شهر السلام وهذه المحطة هي محطة البقاء في حضرة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن "سلام التفويض" افتقده كثير من الناس في ظل الحياة المادية التي يعيشها الجميع، موضحًا أن هذا السلام يجعل الإنسان في عزيمة ومدد من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن شهر رمضان هو تأسيس لمدرسة السلام ولا بد من التخلص من أمية قراءة الأقدار، لأن هناك أوقاتًا كبيرة يكون الفرد فيها لا يستطيع مواجهة الحكم الربانية منها ويفتقد السلام في هذه الفترة.