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شيخ الأزهر: طغيان المادة على بعض العلماء والأدباء ساقهم إلى الانحراف والإلحاد

أحمد الطيب
أحمد الطيب

تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن معنى اسم اللطيف وهو من أسماء الله الحسنى.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الأمور الحسية ليست هي الموجودة فقط، موضحًا أن هذا هو الفرق بين الفلسفة الإلهية والفلسفة المادية الحسية، والتي تندرج تحتها مدارس ومذاهب كثيرة.

وأعرب عن أسفه الشديد لطغيان المذهب الحسي أو الفلسفة التجريبية العلمية التي تتعامل مع المادة، حتى أصبحت تحكم تفكير العلماء والأدباء وإنتاجهم، لدرجة أن بعضهم يقول: "ما في ذهني وليس في حسي كذب"، مؤكدًا أن هذه مقولة يبررون بها اتجاههم الذي انحرف عن الله تعالى، ومال إلى الإلحاد.

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