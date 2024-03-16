السبت 16 مارس 2024
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توك شو

هل ممكن أن أصلى مع التليفزيون صلاة الجماعة؟.. الإفتاء تحسم الأمر

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال هل ممكن أصلي مع التليفزيون صلاة الجماعة؟

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم السبت: "لا يجب أن تصلي خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر".

وأضاف أن الجواب قاطع والفتوى مستقرة في هذا الموضوع لأنه ليس هناك اتصال مع التليفزيون، ولا بد أن تكون هناك وسيلة للتواصل مع الإمام والاقتداء به.

وتابع: "الفتوى مستقرة على عدم الصلاة خلف التليفزيون أو الراديو، لعد وجود اتصال بين الإمام والصفوف".

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