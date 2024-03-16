السبت 16 مارس 2024
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أسرار وعجائب العيش بـ“لا حول ولا قوة إلا بالله”.. الإفتاء توضح

عمرو الورداني
عمرو الورداني

فسر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أسرار وعجائب العيش بـ"لاحول ولا قوة إلا بالله".

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم السبت: "لابد أن يشعر الفرد أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتشعر بفضل الله عليك وحتى في العبادة تستشعر بكل هذه الأفضال، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنعم الله عليه بنعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع: "وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله هي وصايا لبقاء النعمة وللوصول إلى اليقين بالعيش بحضرة الرحمن، وأنك ممدود بمدد الرحمن وأن الفرد غارق في الإحسان بلا حول ولا قوة إلا بالله".

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