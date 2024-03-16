أمين الفتوى يفسر معاني السلام: يجب أن نحيا بسلام

فسر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، معاني السلام.

وقال خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم السبت: "لابد أن نخرج من رمضان مقررين أن نحيا بسلام على سنة الصحابة الذين كانوا يعيشون في استعداد لرمضان 6 أشهر".

وأضاف أن رمضان في هذا العام هو مدرسة السلام، موضحًا أننا مازلنا في الثلث الأول من رمضان ونتحدث عن العيش مع الله.

وتابع: "مينفعش نستمر في رمضان من غير هذا السلام، هو "سلام الإمداد"، وهذا معناه أن الله يعطينا كل شئ، وهو سلام الإمداد والعيش بلا حول ولاقوة إلا بالله، ومن لم يعيش مع الله بالمدد سيعيش كل لحظة بقطعة من النكد".

وواصل: "من لم يعيش بالمدد من الله عز وجل سيشقى ولن تزيده العبادة إلا بعدًا، فأنت تعبد الله لتكون عبدًا شكورًا".