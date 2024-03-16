السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

ضبط اشخاص
ضبط اشخاص

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحقيقات، محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مباحث الأموال العامة تجارة النقد الأجنبي بتهمة غسل 50 مليون جنيه جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة

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