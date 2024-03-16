صيد العقارب الحلقة 6.. محمد علاء يرفض إتهام أحمد ماهر بإطلاق النيران عليه

يشهد مسبلسل صيد العقارب الحلقة6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، حيث استفاق الفنان محمد علاء من غيبوته عقب إصابته بطلق ناري، ليجد غادة عبدالرازق زوجته بجواره واطمأنت على صحته وسبب ذلك له السعاده.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 6

وعقب استفاقة محمد علاء حضر إليه الضابط حسام من المباحث الجنائية، ليسأله عن المتسبب في الحادث وإطلاق النيران عليه، ولكن محمد علاء رفض أن يدلي له بأي معلومة، قائلا الدنيا كانت مظلمة ولم أرى من أطلق النيران علي

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.