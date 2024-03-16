مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رصاصة "ماهر" تعيد الحب بين غادة عبدالرازق و"علاء"

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، أحداثا مثيرة حيث تسببت الطلقة التي أطلقها الفنان أحمد ماهر من طبنجته في ظهر محمد علاء وإصابته في إعادة الحب المفقود بين المجني عليه وزوجته غادة عبدالرازق عقب قيام شقيق محمد علاء بقتل نجلها محمود عبدالمغني "علي" ونجل أحمد ماهر.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وعقب قرار محمد علاء بترك منزل الزوجية وزوجته غادة عبدالرازق، بعد أن طلب منها الرحيل عن المنزل أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب مقتل شقيقها على يد شقيقه، وعقب إطلاق النيران عليه هرولت إليه سريعا وقام بنقله إلى المستشفى بمفرده، وقالت له أنا آسفة وكان قراراك صحيحا عندما طلبت أن نترك منزل والدي ونقيم بعيدا لحين تهدأ الأمور.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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