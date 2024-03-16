عاجل.. تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقع الحريق الذى اندلع فى استديو «الأهرام» بحى العمرانية بالجيزة وامتد إلى ١٠ عمارات مجاورة، فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، يرافقه محافظ الجيزة وعدد من الوزراء.

واستمع «مدبولى» إلى تقييم للأوضاع فى موقع الحريق، ومدى تأثر العقارات السكنية المحيطة بموقع الاستديو، وسرعة وصول رجال الحماية المدنية فى الجيزة، وتعاملهم لإطفاء الحريق.



ووجه رئيس الوزراء بصرف ١٥ ألف جنيه، بشكل فورى، لكل أسرة قاطنة بالعمارات المتضررة، وذلك كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح المبانى والوحدات السكنية.



كما وجه وحدات السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى الحريق، مع متابعة المسئولين الدورية للموقف التنفيذى لمواجهة تداعيات الحريق.



وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، وقال: «الأهالى لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشىء لأصله.. والحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات فى هذا الحريق المؤسف».



ووجه بالتأكد والاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المبانى لأصلها قبل الحريق.



وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إلى موقع الحريق، أمس، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار، والاطمئنان على سلامة كل العاملين فى الاستديو، إلى جانب تفقد مبانيه و«البلاتوهات» الملحقة به.



وأفادت وزيرة الثقافة بأن الحريق اندلع فى ديكور «الحارة الشعبية»، الذى يجرى تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، مشيرة إلى نجاح جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.



وأوضحت أن ديكور «الحارة الشعبية» الذى شبت فيه النيران، كان مقامًا فى أرض تبعد عن «البلاتوهات» والاستديوهات والمبانى الرئيسية والتاريخية لـ«استديو الأهرام»، الذى لم يصبه الأذى.



وأضافت: «الوزارة فى انتظار نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائى، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق»، موجهة بتشكيل لجنة متخصصة لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق، على أن يكون ذلك على وجه السرعة.



وورد إلى الأجهزة المعنية بلاغ يفيد باشتعال حريق داخل «استديو الأهرام» بمنطقة العمرانية، فتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، وإخلاء عدد من العقارات المجاورة، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق، وتأثيرها على سلامتها الإنشائية، مع إعداد تقرير تفصيلى بذلك، واتخاذ ما يلزم.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن النيران اشتعلت بمقر تصوير مسلسل «المعلم»، وتمت السيطرة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق فى الحادث، وقررت استدعاء القائمين على تصوير وإنتاج مسلسل «المعلم»، لسماع أقوالهم، وندب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته، إلى جانب طلب تحريات المباحث، وسماع أقوال شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.



وكشفت المعاينة الأولية عن أن الاستديو تحول لكومة من الرماد، وقضت النيران على محتوياته بالكامل، خاصة أن الديكورات فى مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الفوم والأخشاب والأقمشة، التى ساعدت فى انتشار النيران بسرعة.



وامتد الحريق إلى ١٠ عقارات مجاورة، وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية، وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات، نظرًا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.



ودفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من ١٨ سيارة إطفاء، لتتمكن من محاصرة النيران، فى ظل ارتفاع ألسنة اللهب وامتدادها للعقارات المجاورة، مع فصل الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول الاستديو، لمساعدة قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، مع إجراء رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية فى محيط الموقع.

