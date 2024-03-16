مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يهدد بخطف مصطفى نجل حسن ضرغام

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، تحدث رياض الخولي مع نجله محمد علاء في المستشفى وأخبره أنه أجبره صفاء على التوجه إلى منزله ليحيمها من بطش حسن ضرغام، وقال له سوف أحضر له نجلها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وقال رياض الخولي لمحمد علاء أنه لو أراد خطف مصطفى زوجها سوف يقوم بذلك، وقال له له شقيقك أخطأ وأننا لن نستطيع إصلاح الماضي، وقد حاولت إصلاح الأمور ولكنه رفض، فطلب محمد علاء أن يحاول معه، وقال له

ورصد نجاتي عليها أخبريه إنني موافق، وأخبرها أن المشروعات العملاقة في الجلالة والعلمين هي المستقبل الحقيقي وأي كلام غير ذلك كلام فارغ، هناك من يحاول تشويهها من خلال الشائعات، وأن تلك المشاريع مثل القطر المجري السريع

فجأة سمعت غادة صراخ زوجة شقيقها منال سلامة التي تعاني حالة من الهزيان عقب مقتله وحاولت غادة عبدالرازق تهدئتها، وأخبرتها أن علي مات، وأن علي لم يخونها أبدا في مشهد درامي يوجع القلوب.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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