إبراهيم عيسى يفند لـ"ع المسرح" شائعات القطيعة الأسرية التى تلاحقه (فيديو)

نفى الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، الشائعات التي تحدثت عن وجود قطيعة بينه وبين والده، مؤكدًا أن دعاء والديه هو سر نجاحه واستقراره.

وصرح عيسى خلال اللقاء الذي أجراه معه الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، على قناة "الحياة"، بأن الادعاءات المغرضة التي تنشرها بعض الجهات الإلكترونية لا تعدو كونها أكاذيب وتضليلا.

وأشار إلى أن النقاشات التي تثيرها آراؤه تعكس معرفة الناس به وبما يمثله، مضيفًا أن الاتهامات التي تُوجه إليه بالعداء والتي تصل إلى حد اتهامه بـ"مقاطعة والده" هي مجرد حملات كراهية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا على احترام الأقربين له ولأفكاره، حتى في حال اختلافهم معه، مشيرًا إلى أن أهل قريته والشعب المصري بأغلبه يتمتعون بالتحضر والفهم العميق، رغم الغمامة التي تحاول بعض الحملات الإلكترونية نشرها.