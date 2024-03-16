مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. هجرس يقنع جوني بدور البروفيسور في خطة سرقة البنك

زاد بحث جمهور ومحبي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6 عن تفاصيل وأحداث الحلقة السادسة من مسلسل “الكبير أوي” الذي تصاعدت أحداثه الكوميدية بشكل كبير خلال الحلقات الماضية، ودخل أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 مغامرات كوميدية جديدة يقودها الفنان أحمد مكي بشخصية حزلقوم.



ويترقب جمهور ومحبي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6، عرض حلقات العمل خلال شهر رمضان الجاري لمتابعة المغامرات الكوميدية لأبطال العمل الذي يعد إحدى العلامات المميزة لشهر رمضان.



أحداث الحلقة 6 مسلسلات الكبير آوي 8



شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداث كوميدية مختلفة يقودها هذه المرة النجم أحمد مكي بشخصية حزلقوم الذي جمع أبطال المسلسل مروحة وتدرس ونفادي والعثرة وطبازة للتخطيط لسرقة بنك للحصول على صندوق مهم به عدد من الأشياء الثمينة سرقه فاروق سماحة من حزلقوم ووضعه بأمانات أحد البنوك.



وبدأ حزلقوم في التخطيط لسرقة البنك بمساعدة أبطال العمل وتوصل لفكرة محكمة لسرقة البنك على طريقة مسلسل“ للكازا دي بابل وبدأ في توزيع الأدوار والمهام ليتبقى دور البروفيسور ويقترح هجرس أن يقوم جوني بهذا الدور مطالبات إياهم بمنحه فرصة لإقناعه وبالفعل يبدأ هجري في محاولات إقناع جوني ليكون جزء من خطة السرقة التي وضعها حزلقوم...

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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