محمد سلام يجسد شخصية جيم كاري في "THE MASK" بالكبير أوي 8

ينتظر العديد من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي عرض الجزء الثامن خلال الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد عرض البرومو الخاص بالمسلسل والذي حمل كثيرا من المفاجأت لمختلف الفنانين والشخصيات بمسلسل الكبير أوي 8.

محمد سلام في الكبير أوي8

وحرص الكثير من متابعين الفنان محمد سلام على معرفة تفاصيل شخصيته في مسلسل الكبير أوي 8 وما تحمله شخصية هجرس من أفكار جديدة.

وظهر الفنان محمد سلام، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري"، كما أنه ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان".

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ستدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

كما سيحاول حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بمشاركة نفادي وهدرس والعترة بسرقة أحد البنوك على طريقة المسلسل الأجنبي الشهير la casa de papel، بالإضافة إلى ارتداء الكبير ملابس الفيلم الشهير أيضًا باربي، وتتصاعد أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي كما حدث على مدار 7 أجزاء مضوا منذ طرح الكبير عام 2010.

أبطال مسلسل الكبير أوى

"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.