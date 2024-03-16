الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي لسيمون: أحمد ماهر هيحول حياتنا لجحيم

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، حيث ظهر الفنان رياض الخولي وزوجته سيمون قبل توجهه إلى المستشفى لزيارة نجلة محمد علاء الذي أصيب بطلق ناري من أحمد ماهر ويبدوا عليه التوتر.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وطلبت سيمون الحضور مع الخولي للمستشفى ولكنه رفض، وقال يجب أن أنقذ ابني وأوضح لها أن حسن ضرغام " أحمد ماهر" سيحول حياتهم إلى جحيم.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة “واتش إت” في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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