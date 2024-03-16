السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يتقمص دور شيطان لبفصل نجله عن أل ضرغام

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، حيث أخرج رياض الخولي ابنته صفاء من غرفة نجله محمد علاء بالمستشفى، حتى يتمكن من الحديث معه كما يشاء، وسأله لماذا عمل مع كشخص غريب، وتريد أن تثبت لنفسك أنك شخص كبير ولك رأي، وتخرج عن طوعي، وأقر رياض الخولي بخطأه لأنه لم يكن حنون وعطوف عليه وخلق مسافة بينه وبينه، وأنه توجه إلى منزله لمداوة أمر مقتل بنجله علي "محمود عبدالمغني" لكنه رفض وأصر على الانتقام، وقال رياض الخولي أن حسن ضرغام أقام شرخ كبير بيني وبينك 

 

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 6 

 كان ذلك محاولة لاستمالة محمد علاء وضمه إلى صفوفه، للابتعاد عن بيت عائلة ضرغام، رد محمد علاء كان صادما لرياض الخولي بعد أن قال له، أنا طول عمري كبير يا أبويا ولكن أنت كنت تغمض عينك عني طيلة الوقت، وقال له حسن ضرغام أعز صاحب لك يا والدي

 

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. سيمون تستغل تواجد رياض الخولي بالمستشفى

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رصاصة "ماهر" تعيد الحب بين غادة عبدالرازق و"علاء"

 

 

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

اقرأ ايضا

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 لـ"غادة عبدالرازق ".. الملخص قبل العرض

 

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل،  مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسه من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة السادسة صيد العقارب الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

لماذا هاجم إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوى ووصفه بـ"المتطرف"؟ (فيديو)

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة