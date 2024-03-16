مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يتقمص دور شيطان لبفصل نجله عن أل ضرغام

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، حيث أخرج رياض الخولي ابنته صفاء من غرفة نجله محمد علاء بالمستشفى، حتى يتمكن من الحديث معه كما يشاء، وسأله لماذا عمل مع كشخص غريب، وتريد أن تثبت لنفسك أنك شخص كبير ولك رأي، وتخرج عن طوعي، وأقر رياض الخولي بخطأه لأنه لم يكن حنون وعطوف عليه وخلق مسافة بينه وبينه، وأنه توجه إلى منزله لمداوة أمر مقتل بنجله علي "محمود عبدالمغني" لكنه رفض وأصر على الانتقام، وقال رياض الخولي أن حسن ضرغام أقام شرخ كبير بيني وبينك

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 6

كان ذلك محاولة لاستمالة محمد علاء وضمه إلى صفوفه، للابتعاد عن بيت عائلة ضرغام، رد محمد علاء كان صادما لرياض الخولي بعد أن قال له، أنا طول عمري كبير يا أبويا ولكن أنت كنت تغمض عينك عني طيلة الوقت، وقال له حسن ضرغام أعز صاحب لك يا والدي

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.