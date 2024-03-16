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فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة.. مسعد يبتز الأخوين بشيكات والدهما

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، مفاجأة الوصول إلى وصية النجم محمود البزاوي "عمر البرنس"، التي تركها لأولاده "على وحسين" اللذان يجسد شخصيتهما النجمان أحمد داش وعصام عمر، بعد وفاته في الحلقة الثالثة من أحداث المسلسل.

 

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 6

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، استمرار مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي المتواطئ في الضغط على  "علي"، و "حسين"، لإجبارهما على تسليم الدليل الذي تركه والدهما، وذلك عن طريق شراء الشيكات الخاصة بوالدهما.

وقد لاحظ علي مطالبته هو وأخيه حسين برد الديون عن أبيهما في نفس الوقت، إذ جاء إلى حسين اتصالا هاتفيا من صاحب المنزل الذي يقطن هو وعائلته فيه يطالبه بدفع إيجار الستة أشهر المتأخرين عليهم والذي لم يدفعهما أبيه له قبل وفاته.

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احداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار اجباري

في الوقت نفسه وأثناء جلوس علي مع حسين شقيقه جاء اتصالا هاتفيا أخر لعلي من أحد أصدقاء والده الذي كان قد طالبه من قبل بدفع شيكات كانت على أبيه لصالحه، وهذه المطالبة المتزامنة لكل من الأخين برد ديون أبيهم أثارت دهشة علي.

 

وكان وراء هذا التزامن اجتماع مسعد مع أصحاب الديون على والد الأخين المتوفي "محمود البزاوي"، والذي ما لبث أن دفع فيه لهم قيمة هذه الديون، واستلم منهم هذه الشيكات، لاستخدامها كورقة ضغط على الأبناء بهدف الوصول إلى الدليل الذي تركه لهم آباهم. 

 

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عدد حلقات مسلسل مسار اجباري

ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

والمسلسل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

 ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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