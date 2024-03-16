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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة..علي يشعر بتأنيب الضمير نحو أبيه

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شعور بتأنيب الضمير انتاب علي "عصام عمر" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، وذلك بعد أن قرأ وصية أبيه المتوفي "محمود البزاوي" بعد أن عثر عليها أخيه الطفل في إحدى معاطف والدهما.

 

احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة السادسة 

إذ قال عمر لأخيه حسين وهو متأثرًا مما بدر منه في حق أبيه "كنت دائما باعنده، كنت دائما بقف له الند بالند، ماكنتش فاهم طبيعة العلاقة بينا المفروض أبقى إزاي".

 

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أحداث مسلسل مسار إجباري لـ "عصام عمر وأحمد داش" الحلقة 6

وتابع: "هو كمان لما لقاني بعدت سكت ومابقاش يتكلم"، ليرد عليه أخيه حسين "أحمد داش" أنه مسامحه، وأنه سعيد باكتشافه أن أصبح له أخ، بل وسعيد بأن "علي" تحديدًا هو أخيه، وذلك وسط تأثر من كلا من داش وعمر نتيجة مشاعر الأخوة والإنسانية المتبادلة بينهما.

 

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أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري 

وكانت قد اكتشفت عائلة عمر والمكونة من أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة ظرف داخل إحدى معاطفه ليتبين أنه وصيته والتي اعتذر فيها لأسرته أنه قد خبأ عليهم العديد من الأسرار، كما تمنى أن لو يصبحوا أسرة واحدة، وأن يسامحوه، وأعرب عن ندمه عن بعده عن ابنه الأكبر علي.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

 

 أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري ينتمي إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة بطولة أحمد داش وعصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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