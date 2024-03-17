مسلسل مسار إجباري.. ظهور مشروب غازي وطني في أحد المشاهد تضامنًا مع قضية فلسطين

المتابع لأحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة التي عرضت أمس يجد أنه قد ظهرت بها لافتة إنسانية تعبر عن مشاعر الشعب المصري حرص على تقديمها القائمين على العمل، وهي ظهور مشروب غازي مصري قديم وهو الذي اكتسب شهرة عقب أحداث فلسطين الأخيرة، واستخدامه داخل المسلسل في أحد المشاهد كبديلًا عن المشروبات الغازية المعروفة التي تتبع شركاتها أو توافق الكيان الإسرائيلي، وذلك كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

أحداث مسلسل مسار اجباري

وخلال أحداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 6 ، ظهر المشروب الغازي الوطني من خلال مشهد جلوس حبيبة "حسين" "الذي يجسد دوره أحمد داش معه أمام عربة البرجر الخاصة به وتحاورهما حول لقاء سناء "زوجة صفوت المسجون" معهم، وهي ما تعد إحدى العناصر التفصيلية التي تظهر عدم نسيان الشعب المصري بكافة مؤسساته للقضية الفلسطينية حتى في أبسط التفاصيل الفنية التي يقدمها.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري عثور عائلة "عمر" على وصيته وتأثرهم بها خاصة ابنه الكبير علي، كما شهدت علي مقابلة سناء زوجة صفوت "المتهم في قضية حبيبة" لحسين ورغبتها في مشاركته سبتمويل عربة البرجر الخاصة به، بهدف أن يكون أمام عينيها ومحاولة السيطرة على مصدر رزقه.

كذلك ختمت الحلقة على تورط الأخين في جريمة قتل، بعد أن ذهبوا إلى إحدى الشقق ليجدوا فيها الممرض الذي سبق وأن قتل والدهما مقتولًا ليفروا مسرعين، وتسقط أثناء ذلك "محفظة" علي الذي يقرر الانسحاب من رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن قتل أبيه، وذلك خوفًا على مستقبله ومستقبل أخوته وأمه، معلنًا لحسين أنه سيتركه وحده يكمل الرحلة، وأن عليهما أن يكون من بعد ذلك اليوم اثنين وليس واحدًا.

موعد عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 7

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسارإجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.