الأحد 17 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6| لـ"أحمد داش وعصام عمر".. ملخص الأحداث

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

بحث محبي الدراما المصرية والفنان أحمد داش، عن ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري الذي يعرض حاليا علي عدد من القنوات.

 

ملخص مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وشهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 أحداثا مثيرة، حيث تم العثور على وصية عمر البرنس، بعد أن قامت العصابة بنبش الشقة، وقام على بقراءة الوصية أمام الزوجتين إحسان وعنايات والأبناء.

وشهد ملخص مسلسل مسار إجباري الحلقة 6، إخبارهم ببيع قطعة الأرض التي كان يمتلكها وطلب منهم السماح والاتحاد ولمل شمل العائلتين لمواجه المشاكل التي كان سببا فيها قبل وفاته.

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كما شهد ملخص الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري مفاجأة كبيرة، حيث كشفت خديجة ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة النقاب عن القاتل الحقيقي، وهم عصابة تجارة الأدوية الفاسدة، حيث كانت حبيبة قد أجرت أبحاثا في هذه الشأن، وهو ما جعل العصابة تترصد لها وتقتلها، ومن المنتظر تنفيذ الحكم عليه ما لم يتم العثور على دليل براءته.

 

موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

ويترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

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قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

 

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أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة  عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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