ينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض مسلسل مسار إجباري لـ " أحمد داش".. حلقة 7 رمضان وذلك بعد حصول المسلسل على إشادة وإعجاب الكثير منهم، وذلك بمختلف عناصره بداية من اختيار الممثلين وأداؤهم وموسيقاه، وغيرها من العناصر التي أدت إلى إطلاق المتابعين على المسلسل "الحصان الأسود" هذا العام.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري لـ " أحمد داش".. حلقة 7 رمضان

يترقب عشاق الدراما الرمضانية موعد عرض مسلسل مسار إجباري لـ " أحمد داش".. حلقة 7 رمضان والتي تعرض مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة السادسة من مسار إجباري العديد من الأحداث من بينها عثور عائلة عمر والد الأخوين علي وحسين على وصيته بعد أن وجدها ابنه الطفل الصغير في أحد معاطفه.

كما تضمنت الحلقة السادسة من مسار إجباري كذلك على استمرار مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي المتواطئ في الضغط على "علي"، و"حسين"، لإجبارهما على تسليم الدليل الذي تركه والدهما، وذلك عن طريق شراء الشيكات الخاصة بوالدهما.

إذ أنه قد لاحظ علي مطالبته هو وأخيه حسين برد الديون عن أبيه في نفس الوقت، إذ جاء حسين اتصالا هاتفيا من صاحب المنزل الذي يقطن هو وعائلته فيه يطالبه بدفع ايجار ال سنة أشهر المتأخرين عليهم والذي لم بدفعهما أبيه قبل وفاته، في الوقت نفسه وأثناء جلوس علي مع حسين شقيقه جاء اتصالا هاتفيا لعلي من أحد أصدقاء والده الذي كان قد طالبه من قبل بدفع شيكات كانت على أبيه لصالحه، وهذا المطالبة المتزامنة لكل من الأخين برد ديون أبيهم أثارت دهشة علي.

وكان وراء هذا الأمر اجتماع مسعد مع أصحاب الديون على والد الأخين المتوفي "محمود البزاوي"، والذي ما لبث أن دفع لهم قيمة هذه الديون، واستلام هذه الشيكات، وذلك لاستخدامها كورقة ضغط على الأبناء بهدف الوصول إلى الدليل الذي تركه لهم آباهم.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي إخراج نادين خان.

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