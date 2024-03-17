مسلسلات رمضان 2024| مسلسل المعلم الحلقة 7.. تهريب منعم وسرقة "مصطفى شعبان"

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابعة أحداثا عديدة، بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابعة

بدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابعة بمشهد نهاية الحلقة السابقة، لعائلة المعلم شداد وهم يجتمعون يخططون للانتقام من مصطفى شعبان وقتله في السويس، وتنتقل الأحداث إلى إرسال أحد أشخاص المعلم شداد إلى السويس لقتل «المعلم» ويقول شداد: «الواد ابن المعلم حامد دا رايح السويس يجيب سمك، لو رجع ببسراية واحده من هناك قول على نفسك يا رحمن يا رحيم».

وتتوالى أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابعة بتهديد «المعلم شداد» وابنه "منذر ريحانة»، مصطفى شعبان داخل شادر السمك، ويبدأ المشهد بالمعلم شداد هو يقول لـ«شعبان»: دماغك ناشفة وعجباني.. بدل ما نكسرها، تيجي طوع وتبقى من رجالتي وهحينك ياا»، ويقاطعه شعبان:«عطر لسانك بإسمي كده وقولها»، ليرد شداد: «يا معلم.. هضم عليا وتبقى من صبياني»، ويتستمر تهديد المعلم شداد لـ مصطفى شعبان، بينما يتركه شعبان متجاهلا كلامه، ويذهب للحصول على شحنة السمك من السويس.

تهريب منعم ابن المعلم بشر من مصحة علاج الإدمان

وقام عنتر ابن المعلم شداد، بتهريب منعم ابن المعلم بشر من مصحة علاج الإدمان، كي يقوم بالتشاجر مع والده ويقضي عليه حتى يخلو له الطريق أمام دهب التي يحبها وتجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابعة.

ونشبت معركة وتشاجر بالأيد بين مصطفى شعبان ورجالة المعلم شداد وابنه عنتر، خلال الحلقة السابعة، كانت البداية حين قرر مصطفى شعبان السفر إلى السويس من أجل شحنة سمك بمبلغ 200 ألف جنيه، لسداد توريد السمك للمعلم شداد، الذي فرض على المعلم بشر غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد.

الاعتداء على مصطفى شعبان

وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، وتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.