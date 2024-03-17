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فن

الآن مسلسل المعلم الحلقة 7.. معركة بين مصطفى شعبان ورجالةشداد وابنه عنتر

مسلسل المعلم الحلقة
مسلسل المعلم الحلقة 7

نشبت معركة وتشاجر بالأيد بين مصطفى شعبان ورجالة المعلم شداد وابنه عنتر، خلال الحلقة السادسة من مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 7 

كانت البداية حين قرر مصطفى شعبان السفر إلى السويس من أجل شحنة سمك بمبلغ 200 ألف جنيه، لسداد توريد السمك للمعلم شداد، الذي فرض على المعلم بشر غرامة 2 مليون جنيه للتأخير في التوريد.

مسلسل المعلم الحلقة 7| مصطفى شعبان يستعد للسفر إلى السويس

وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجئ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد فقال لهم: “لمؤاخذة اتأخرت عليكوا، إنتوا عايزين أيه الشنطة دا أنا عنيا ليكوا، بس كدة غالي والطلب رخيص أووي يا حبيبي”.

ثم بدأوا يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه ضربهم ولكن استطاع أحداهم أن يخطف منه شنطة الأموال، وتنتهي الحلقة السابعة عند ذلك المشهد.

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وخلال مسلسل المعلم تتصاعد الأحداث تدريجيًا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان.

مسلسل المعلم الحلقة 7.. كيف سيطر المعلم شداد على سوق السمك؟

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